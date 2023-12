DJ MARKET TALK: Yield dos Treasurys a 10 anos pode cair mais

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos pode cair mais, com base nos gráficos técnicos, diz Quek Ser Leang, estratega de mercado de Global Economics & Markets Research da UOB, num relatório. O ritmo e extensão da queda da yield a 10 anos ao longo do último mês superou as expectativas da UOB, e a yield a 10 anos pode continuar a cair ao longo dos dois próximos meses, diz. Contudo, qualquer queda adicional deve encontrar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.