DJ MARKET TALK: Yield dos Treasurys a 10 anos pode subir mais

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos deve subir ainda mais nos próximos dois meses, com base nos gráficos técnicos, diz Quek Ser Leang, estratega de mercado da UOB. A yield dos Treasurys a 10 anos quebrou acima do pico de agosto de 4,366% há duas sessões e subiu durante breves instantes acima de 4,500% esta sexta-feira, o que sugere que a tendência ascendente da yield está intacta, diz numa nota de research. Contudo, o ní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.