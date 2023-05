DJ MARKET TALK: Yield dos Treasurys a cinco anos parecem atrativas

(DJ Bolsa)-- Em vez de se focar no segmento ultra curto da curva da yield, o UBS Global Wealth Management vê oportunidades no rendimento fixo de elevada qualidade de médio a longo prazo, diz o chief investment officer Mark Haefele, numa nota. O UBS GWM vê os Treasurys a cinco anos atrativos com uma yield de 3,69%, ainda que as yields estejam em baixa face ao pico recente no início de março, que foi antes do surgimento dos receios sobre o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.