DJ MARKET TALK: Yields a 10 anos devem cair antes dos cortes de juros

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações a 10 anos devem cair antes dos cortes de taxas de juro dos bancos centrais, e podem cair de forma moderada durante o ciclo de cortes, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research, numa nota. Os analistas do banco alemão esperam que o Banco Central Europeu comece a cortar as taxas no verão com um movimento de 25 pontos base em junho, diz, acrescentando que o BCE deve agir cautelosamente com três cortes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.