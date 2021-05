DJ MARKET TALK: Yields caem, mercado continua a avaliar inflação

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos prolonga as quedas para 1,592% contra 1,605% no arranque da sessão norte-americana. Peter Cardillo, da Spartan, diz que não há um catalisador claro para a queda, exceto os investidores a ajustarem-se à recente leitura da inflação que mostrou um rápido aumento dos preços. "Não vejo uma mudança de pensamento do ponto de vista fundamental", diz, "É uma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

