DJ MARKET TALK: Yields da Alemanha a 2 anos positivas pela 1ª vez desde 2014

(DJ Bolsa)-- Os investidores compraram dívida da Alemanha a dois anos com yields positivas pela primeira vez desde meados de 2014, refletindo o desconto do mercado de que o Banco Central Europeu vai subir as taxas este ano. A yield média do leilão desta terça-feira da Schatz 0% março de 2024 foi de 0,16%, face a -0,36% no leilão anterior. (emese.bartha@wsj.com)

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (EMC;... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone