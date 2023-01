DJ MARKET TALK: Yields da Alemanha sobem após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos sobem ligeiramente depois de dados terem mostrado uma queda acima do esperado da taxa de inflação da Zona Euro em dezembro, mas também uma subida acima do esperado da inflação subjacente. Os dados devem manter o Banco Central Europeu no caminho da subida significativa das taxas. As yields das Bunds a 10 anos sobem dois pontos base para 2,332% após os dados, em relação a 2,319% antes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.