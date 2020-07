DJ MARKET TALK: Yields da dívida devem manter-se baixas nos próximos 5 anos

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações mais seguras vão continuar baixas nos próximos cinco anos, devido às consequências da pandemia, afirmam Innes McFee e Alessandro Theiss, economistas da Oxford Economics. Os economistas preveem que qualquer aumento das yields das obrigações seja "gradual e limitado" e projetam que as yields vão ter dificuldades em ficar muito acima dos níveis do final de 2019 até 2024. Apesar da emissã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone