DJ MARKET TALK: Yields da Europa devem acompanhar yields dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields da dívida soberana da Europa têm ficado aquém da subida registada pelas yields dos Treasurys, mas continuam a recuperar terreno perdido, diz Jitesh Kumar, estratega de derivados de ações do Société Générale. Referindo-se à previsão dos estrategas de taxas do banco francês, Kumar diz que as apostas na subida do spread entre a dívida a 10 anos e a 30 anos são atrativas.

