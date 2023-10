DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro abrandam ligeiramente após BCE manter juros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem ligeiramente depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juro, tal como esperado, sinalizando que mais subidas das taxas são improváveis. A yield das Bunds a 10 anos recua cerca de 1,5 pontos base para 2,886%, enquanto a yield das BTP a 10 anos recua 1,6 pontos base para 4,891%, de acordo com a Tradeweb. (emese.bartha@wsj.com)

