DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem antes dos dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro descem esta sexta-feira antes dos dados da inflação de dezembro, que devem mostrar um abrandamento face a novembro. "A primeira ronda de oferta foi bem recebida, mas ainda falta um alívio da inflação", diz Michael Leister, responsável de estratégia de taxas do Commerzbank, numa nota. Leister refere-se à forte emissão de dívida da Zona Euro esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.