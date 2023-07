DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após comentários do BCE

(DJ Bolsa)-- A queda das yields da Zona Euro acelera após Klaas Knot, membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu, ter indicado que o ciclo de subidas de taxas pode terminar após a reunião de julho, de acordo com notícias da Bloomberg. As yields a 10 anos da Zona Euro caem cerca de oito a 15 pontos base, com as yields das Bunds a 10 anos a 2,372% e as da BTP a 10 anos em queda de cerca de 15 pontos base para 4.023%. Os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.