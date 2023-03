DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem após os dados da inflação mostrarem uma queda maior que o esperado da inflação para 6,9% em março, contra 8,5% em fevereiro. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 7,1%. As yields a 10 anos passaram a cair após os dados. As yields das Bunds a 10 anos seguem a 2,337%, face a 2,399% antes dos dados. (emese.bartha@wsj.com)

