DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após dados da inflação da Alemanha

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro negoceiam em baixa esta quinta-feira, depois de dados oficiais preliminares terem mostrado que a inflação da Alemanha subiu ligeiramente em janeiro fase a dezembro, embora tenha ficado abaixo das expectativas dos analistas. A inflação preliminar da Alemanha, de acordo com os padrões nacionais, subiu para 8,7% em janeiro, face a 8,6% em dezembro, invertendo a tendência de queda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.