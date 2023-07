DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após expectativas de inflação

(DJ Bolsa)-- As obrigações da Zona Euro descem esta quarta-feira, depois de a sondagem de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu ter mostrado que as expectativas de inflação para os próximos 12 meses diminuíram mais em maio, ao passo que as expectativas de inflação a três anos permaneceram estáveis. As expectativas médias de inflação a 12 meses diminuíram para 3,9% face a 4,1% em abril,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.