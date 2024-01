DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após IPP da Alemanha

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro recuam esta sexta-feira, depois de os dados do índice de preços no produtor, ou IPP, da Alemanha poderem reacender as expectativas de um corte de taxas do Banco Central Europeu em breve. O IPP da Alemanha contraiu 8,6% em termos homólogos em dezembro, pior que os 7,9% registados em novembro. A procura por obrigações da Zona Euro "tem sido beneficiada por outra leitura do IPP ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.