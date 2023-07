DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem após PMI fraco de França

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro invertem os ganhos do início da sessão e recuam, depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, de França ter ficado abaixo do esperado. As yields das OAT de França a 10 anos caem 1,4 pontos base para 2,967%, em linha com as Bunds a 10 anos, que seguem a 2,411%. A estimativa rápida do PMI compósito de julho de França foi de 46,6 pontos, menos que em junho e abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.