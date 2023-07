DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem; BCE deve manter opções em aberto

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro caem antes da decisão do Banco Central Europeu, em que o banco central deve manter as opções em aberto, incluindo a possibilidade de uma pausa em setembro, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota. Para esta quinta-feira, Siemssen espera uma subida de 25 pontos base, em linha com a expectativa do mercado. "[A presidente do Banco Central Europeu, Christine] Lagarde deve deixar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.