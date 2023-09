DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem; Bunds a 10 anos são compra com yields acima de 2,6%

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem, mas a yield das Bunds a 10 anos continua perto do nível de 2,60%, acima do que o Commerzbank Research acredita ser uma oportunidade de compra. "Sugerimos comprar as Bunds a 10 anos nas quedas a yields acima de 2,6%", diz Christoph Rieger, responsável de research de taxas e crédito, numa nota. Este movimento está a dizer que a recuperação das Bunds ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.