DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem com BCE a sinalizar pico das taxas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro prolongam quedas depois de o Banco Central Europeu ter aumentado as taxas de juro em 25 pontos base, tal como muitos esperavam, mas disseram que as taxas podem ter atingido um pico para contribuírem a um retorno atempado ao alvo da inflação de médio prazo de 2%. A yield das Bunds a 10 anos cai mais de 5 pontos base para 2,606%, de acordo com a Tradeweb. "Contra um cená... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.