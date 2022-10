DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem com BCE a ver maiores riscos de recessão

(DJ Bolsa)-- As yields da Zona Euro caem, contrariando as subidas verificadas antes da decisão de taxas do Banco Central Europeu, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, a alertar para uma maior probabilidade de recessão. A yield das Bunds a 10 anos cai 12 pontos base para 2,00%, depois de ter estado a negociar nos 2,193% antes da decisão. O BCE aumentou as taxas de juro em 75 pontos base, em linha com as expectativas. Lagarde disse que o BCE ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.