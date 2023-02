DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem com Fed a aproximar-se do fim do ciclo

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro estão a negociar em baixa depois de a Reserva Federal dos EUA ter aumentado as taxas de juro em 25 pontos base como esperado, abrandando o ritmo face ao aumento anterior. Embora a Fed pretenda continuar a aumentar as taxas, deu sinais de que está a aproximar-se do fim do ciclo de subidas, dizem analistas. "A Fed não fez tentativas para contrariar o desconto do mercado e a principal mensagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.