DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem com Fed a planear abrandar ritmo de subidas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro caem depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter sinalizado que está preparado para abrandar o ritmo de subidas das taxas de juro em dezembro. "Powell foi menos hawkish do que era esperado quando falou ontem [quarta-feira]", dizem os estrategas do Mizuho Peter McCallum e Evelyne Gomez-Liechti, numa nota. As palavras de Powell apontam para uma subida de 50 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.