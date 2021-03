DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem devido a confinamentos e PEPP

(DJ Bolsa)-- A subida da incidência da Covid-19 e as novas medidas de confinamento estão a pressionar as yields das obrigações da Zona Euro, refere Sophia Oertmann, analista do DZ Bank. Isto soma-se ao impacto da aceleração das compras de ativos por parte do BCE no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, refere. Contudo, em geral, as yields das obrigações soberanas da Zona Euro tê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone