DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem; foco em possível corte de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos países da Zona Euro caem esta sexta-feira, com os mercados a apostarem cada vez mais em cortes de taxas da Reserva Federal dos EUA, dizem analistas. "O desconto de cortes de taxas nos EUA acelera com o reacender dos receios sobre a banca, aumentando a procura por segurança", diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank, numa nota. Siemssen espera uma queda das yields esta sexta-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.