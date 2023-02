DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem mas podem ficar em nível elevado

(DJ Bolsa)-- As yields da Zona Euro caem, mas continuam perto dos máximos recentes, esperando por mais dados, oferta de dívida e discursos de banqueiros centrais como potenciais fatores, dizem analistas. Participando num debate num plenário no Parlamento Europeu sobre a política monetária do Banco Central Europeu, a presidente do BCE, Christine Lagarde, "vai certamente deixar poucas dúvidas de que o BCE continua a ver a estabilidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.