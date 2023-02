DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem, mercado espera por inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem antes da publicação dos dados da inflação dos EUA, que são divulgados às 1330 TMG, visto serem o principal destaque do dia para o mercado. As mudanças da metodologia que afeta os componentes, como os novos carros e o equivalente às rendas dos proprietários criam muito mais incerteza sobre os dados de janeiro do que para um mês normal, dizem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.