DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro caem, mercados reduzem expectativas de juros

(DJ Bolsa)-- As yields da dívida dos países da Zona Euro descem esta segunda-feira, enquanto os mercados monetários continuam a reduzir algum do desconto de subidas de taxas de juro do Banco Central Europeu e da Reserva Federal dos EUA, dizem analistas do Mizuho. "O desconto para a próxima reunião da Fed caiu para 34 pontos base, mas achamos que ainda há um risco de uma subida de 50 pontos base", dizem a estratega de taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.