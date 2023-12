DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro devem cair novamente em 2024

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro e do Reino Unido sobem à medida que 2023 chega ao fim, afastando-se dos mínimos vários meses desta semana e acompanhando os aumentos das yields dos Treasurys após a fraca procura por T-bills a sete anos na quinta-feira. No entanto, parecem prováveis novas quedas das yields em 2024, uma vez que a desaceleração da inflação e o crescimento mais fraco permitem que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.