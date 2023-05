DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro devem negociar dentro de intervalo

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro devem lateralizar numa negociação volátil no curto prazo, diz Jussi Hiljanen, estratega-chefe do SEB para taxas USD e EUR, numa nota. "Pensamos que será volátil e com falta de tendência nas próximas semanas com a possível direção a ser decidida pela inflação e dados do crescimento, e o sentimento geral de risco", diz. Recentemente, as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.