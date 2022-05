DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro disparam após BCE sinalizar subida em julho

(DJ Bolsa)-- As obrigações dos governos da Zona Euro caem e as yields sobem após mais um sinal do Banco Central Europeu de que as taxas de juro podem subir em julho. Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do BCE, disse ao jornal alemão Handelsblatt que "falar já não é suficiente, temos de agir" e que "na minha opinião é possível uma subida das taxas de julho". Este comentário "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone