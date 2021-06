DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro e dos EUA devem subir no 3T

(DJ Bolsa)-- A BNP Paribas Markets 360 espera que as yields nominais e reais dos EUA da Zona Euro devem aumentar até ao fim do terceiro trimestre, diz Olivia Frieser, responsável global da Markets 360. Acrescenta que um aumento das negociações eficientes em carry e refletem a habitual negociação de verão contida em intervalos. Frieser prevê um acentuar moderado da curva da yield das obrigações da Zona Euro e um achatamento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone