DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro em intervalo estreito até dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações de longo prazo da Zona Euro devem negociar num intervalo estreito, pelo menos em comparação com as semanas anteriores, até aos dados da inflação a 2 de maio, com riscos de yields mais elevadas, dizem analistas do UniCredit Research numa nota. Os dados da inflação serão conhecidos dois dias antes da reunião do Banco Central Europeu. "O que torna tudo mais interessante ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.