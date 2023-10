DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro estáveis; ativos seguros suportados

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro seguem sem grandes alterações e o sentimento de risco deve tornar-se mais evidente com os mercados de dívida dos EUA a voltarem a negociar após o feriado do Dia de Colombo, dizem os analistas do UniCredit Research numa nota. "No muito curto prazo, a incerteza geopolítica está a suportar a procura por ativos seguros", dizem. As yields das obrigações caí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.