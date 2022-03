DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro mistas; crescimento em foco

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro seguem mistas esta sexta-feira, com os riscos sobre o crescimento a voltarem a estar em foco após as reuniões de bancos centrais. "Os riscos de recessão estão novamente no centro das atenções, agora que as reuniões dos bancos centrais estão ultrapassadas", dizem estrategas de taxas do Commerzbank, depois da reunião do Banco Central Europeu na semana ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

