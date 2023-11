DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro prolongam queda após recuo da inflação alemã

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro prolongam as quedas com a estimativa preliminar da Alemanha do mês de novembro a ser mais reduzida do que o esperado, contribuindo para as expectativas de que o Banco Central Europeu já completou o atual ciclo de subidas das taxas de juro. As yields das obrigações da Zona Euro a 10 anos caem 6-8 pontos base, com a yield das Bunds a 10 anos a descer 6 pontos base para 2,434%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.