DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro prolongam quedas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos países da Zona Euro recuam esta terça-feira, prolongando o movimento do dia anterior provocado pelos receios sobre o setor da banca dos EUA. "A aversão ao risco nos EUA, em conjunto com a extraordinária mudança nas expectativas para a política monetária, também prendeu os mercados europeus", dizem estrategas de taxas do ING numa nota. A magnitude do movimento das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.