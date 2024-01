DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro, Reino Unido sobem após dados do IPC dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro e do Reino Unido sobem depois de os dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA terem ficado acima do esperado, potencialmente adiando o início antecipado dos cortes das taxas de juro da Reserva Federal. O IPC principal homólogo subiu 3,4% em dezembro face a 3,1% em novembro, ficando acima das previsões de 3,2% de uma sondagem do The Wall Street Journal. A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.