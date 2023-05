DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sem grande reação a dados da Alemanha

(DJ Bolsa)-- As yields dos países da Zona Euro negoceiam sem grandes alterações esta segunda-feira, sem reação aos dados que mostraram que a produção industrial da Alemanha caiu mais que o esperado em março. "Não foi só a produção industrial que dececionou", diz Carsten Brzeski, responsável global de macroeconomia do ING, numa nota. "Na verdade, todos os dados macro da Alemanha em març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.