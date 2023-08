DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; ameaça da inflação mantém-se

(DJ Bolsa)-- As yields dos governos da Zona Euro sobem no início da sessão desta quinta-feira, com os dados da inflação do bloco e o tom hawkish do Banco Central Europeu a pesarem nos mercados, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota. "O foco do mercado continua firmemente centrado na inflação, depois de os dados da Alemanha terem mostrado uma descida inferior ao esperado e de os números de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.