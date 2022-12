DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem antes de ZEW, IPC dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro sobem enquanto os investidores esperam pelos dados do índice de sentimento empresarial ZEW da Alemanha e em particular os dados da inflação dos EUA, com este último a ser importante antes da decisão de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira. "O IPC dos EUA pode surpreender em alta", escrevem os estrategas do Mizuho que preferem manter uma pequena ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.