DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem antes dos dados do IPC dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro seguem em alta leve esta terça-feira, enquanto os mercados aguardam os dados da inflação dos EUA, às 1330 TMG, como um possível indicador para o começo dos cortes de taxas da Reserva Federal dos EUA. "Mesmo que os sinais apontem para a continuação da desinflação, o banco central dos EUA ainda quer refrear algumas das fantasias demasiado otimistas sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.