DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos países da Zona Euro sobem ligeiramente depois de os dados da inflação de abril terem ficado praticamente em linha com o esperado, com a leitura preliminar a apontar para uma taxa homóloga de 7,0% em abril. Este valor igualou a projeção da sondagem do The Wall Street Journal junto de economistas. A inflação subjacente desceu para 5,6%, contra a previsão de que se manteria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.