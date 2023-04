DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após inflação do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- As yields dos governos da Zona Euro avançam esta quarta-feira, seguindo as yields dos EUA, mas também impactadas pela inflação acima do esperado no Reino Unido. "Hoje [quarta-feira], vários discursos do Banco Central Europeu, incluindo alguns Hawks, podem trazer alguma volatilidade", dizem analistas do UniCredit Research numa nota. Por agora, está aberta a possibilidade de uma subida da taxa de depósito de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.