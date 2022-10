DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após IPC dos EUA

(DJ Bolsa)--As yields das obrigações a 10 anos da Zona Euro aumentam, revertendo as quedas anteriores, depois de o índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA ter diminuído em setembro, embora a inflação subjacente tenha acelerado para um novo máximo de quatro décadas de 6,6% em termos homólogos. As yields das Bunds a 10 anos sobem 4 pontos base para 2,404%, de acordo com a Tradeweb. Após o relatório ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.