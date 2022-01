DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro sobem depois de as minutas da Reserva Federal dos EUA de dezembro terem sinalizado uma trajetória de restrição mais rápida, dizem analistas. "As minutas hawkish da Fed devem mudar o patamar superior do intervalo da yield das Bunds embora os dados macroeconómicos continuem a ser chave", dizem os estrategas de taxas do Commerzbank Rainer Guntermann e Hauke Siemssen.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone