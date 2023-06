DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após pausa da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro sobem esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter feito uma pausa nas subidas de taxas, mas ter sinalizado que vai restringir mais a política. Muitos participantes do mercado interpretaram isto como uma "pausa hawkish", o que pode colocar alguma pressão ascendente nas yields. "A Fed fez uma pausa hawkish com o gráfico de pontos novamente desligado dos futuros"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.