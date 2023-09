DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem após ventos do Japão

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro sobem com o efeito vindo do Japão, que claramente é visível esta segunda-feira, diz Rainer Guntermann, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota, referindo-se aos sinais de fim das taxas de juro negativas no Japão. O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse ao jornal local Yomiuri que o fim das taxas negativas é uma possibilidade se os ganhos dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.