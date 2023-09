DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem; BCE deve manter taxas elevadas

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações dos governos da Zona Euro sobem depois de o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, ter sinalizado taxas de juro elevadas por mais tempo numa entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, dizem analistas do RBC Capital Markets. "Numa entrevista ao Handelsblatt, Nagel reforçou a mensagem de taxas elevadas por mais tempo do BCE ao desvalorizar expectativas de que o BCE pode cortar as taxas pouco depois do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.