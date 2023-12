DJ MARKET TALK: Yields da Zona Euro sobem com payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro sobem até 12 pontos base com os dados do emprego dos EUA a serem um pouco mais fortes do que o esperado, sugerindo que os bancos centrais podem ter menos pressa para cortar as taxas do que o antecipado pelos mercados antes dos dados. A yield das Bunds a 10 anos sobe 8 pontos base para 2,274%, enquanto a yield das BTP a 10 anos sobe 12 pontos base para 4,013%, de acordo com a Tradeweb. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.